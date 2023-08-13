بين مرافقة ميسي أو كريستيانو رونالدو .. مستقبل راموس في مهب الريح!

مستقبل راموس غير واضح الملامح..

أقل من ثلاثة أسابيع تفصلنا على نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وحتى الآن لم يتحدد مستقبل واحد من أفضل اللاعبين الإسبان، وهو سيرخيو راموس.

وانتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الماضي، وأصبح المدافع الإسباني بلا أي فريق منذ مطلع يوليو الحالي، ولكنه حتى الآن لم يتوصل إلى أي اتفاق للانضمام إلى فريق جديد.

ومن جانبها نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا، تؤكد فيه أن راموس يواصل العمل بقوة ويستعد خلال الفترة الحالية، أثناء تواجده في مزرعته في إسبانيا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، على أن راموس أمامه عدة خيارات محدودة من أجل العودة إلى الملاعب، أولهما هو الدوري السعودي، وربما يكون هو الخيار الأقرب للاعب.

سوق الانتقالات في الدوري السعودي ينتهي يوم 20 سبتمبر، وفي ظل رغبة الأندية السعودية في تدعيم صفوفها باللاعبين أصحاب الخبرات، قد نرى راموس موجودًا في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

ومن الحلول المطروحة على طاولة اللاعب أيضًا، هو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، الذي يجمع بين مميزات أوروبا والدوري السعودي، وفي ظل الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة لوس أنجلوس، في التعاقد مع راموس، قد نرى راموس يواجه ميسي من جديد في المستقبل.

وأضعف الاحتمالات هي استمرار راموس في الملاعب الأوروبية، ولكن اللاعب يسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، ومن تقدم سنه سيكون من الصعب أن ينضم إلى أحد الفرق التي تشارك في البطولة الأوروبية.