بين لونين وشتيجن وذكريات برافو.. الكلاسيكو لا يرحم حراس المرمى!

حارس المرمى قد يكون له الكلمة الأبرز في الكلاسيكو

"الحارس نصف الفريق"، "حراس المرمى هم كلمة السر في الفوز"، نعلم أنها جمل استخدمت كثيرًا من المعلقين أو المحللين أو حتى الجماهير بعد المباريات.

ونحن لا نختلف معها، بل أحيانًا نشاهد مباريات يكون فيها حارس المرمى هو 80 أو 90% من سبب المكسب أو التعادل، مثلما فعل يان سومير هذا الموسم أمام بايرن ميونخ حينما تصدى لـ 19 تسديدة منها 4 فرص محققة للتسجيل، وخرج فريقه بنقطة أمام العملاق البافاري.

ولكننا لسنا بصدد سرد مميزات التألق في هذا المركز على وجه التحديد بشكل عام، ولكن نتحدث من زاوية الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

حيث عاد مارك أندريه تير شتيجن لمستواه، فيما سيغيب تيبو كورتوا للإصابة، ويشارك أندري لونين بدلًا منه في مواجهة هامة للغاية في الموسم المحلي.

لا أمان في الكلاسيكو

حراسة المرمى في الكلاسيكو مرتبطة في أذهاننا بإيكر كاسياس وفيكتور فالديز، لأن هذا الثنائي هو من شهد الحقبة التاريخية الأبرز في مواجهات برشلونة وريال مدريد مع توهج ميسي ورونالدو.

لكن على عكس العادة، فاللقطات الأبرز التي أتذكرها المتعلقة بحراسة المرمى في الكلاسيكو هو ما حدث يوم 21 نوفمبر 2015، حينما تصدى كلاوديو برافو لـ 7 كرات أمام ريال مدريد منهم فرص خطيرة من رونالدو وبنزيما.

يومها فاز برشلونة برباعية نظيفة، وعلى الرغم من النتيجة الكبيرة إلا أن اللقطة الأبرز يومها بالنسبة لي كانت في تألق برافو.

حتى اللحظة، نحن لا نتذكر برافو وما فعله، بل نتذكر أهداف برشلونة الـ 4، ونزول ميسي بديلًا والمقولة الشهيرة "4 بدون ميسي".

لكننا ننسى أن مثل هذه الليلة ما كانت لتحدث لولا تواجد الحارس التشيلي في يومه، ومنع ريال مدريد من العودة في اللقاء لأكثر من مرة.

لماذا نتذكر برافو؟

مباراة الكلاسيكو المقبلة ستشهد مشاركة الحارس الأوكراني لونين، لعب حتى الآن 4 مباريات واستقبلت شباكه 3 أهداف، وخرج بشباك نظيفة مرة وحيدة.

نحن أمام حارس يشارك في تجربته الأولى الكبيرة لأول مرة، وأمام برشلونة، وفي مباراة هامة للغاية، وهو بديل أحد أفضل حراس العالم وبالطبع ستعقد بينهم المقارنات بعد اللقاء.

بالنظر إلى ما حدث لبرافو على الرغم من تألقه، فماذا سيحدث للونين إذا أخفق؟ نحن لا ندري حجم المشاكل والضغط النفسي الذي قد يعاني منه، ولكننا ندرك أن جماهير برشلونة وريال مدريد لا تهتم سوى بالفوز حينما يتعلق الأمر بالكلاسيكو.

Real Madrid

لونين حارس شاب وواعد، وشارك بشكل جيد حتى الآن في المواجهات السابقة، ومسيرته قد تنطلق إلى القمة من الكلاسيكو، أو قد تتعثر بشكل كبير.

الكلاسيكو لا توجد فيه رحمة، وإذا أفسد لونين ليلة الملكي، نعلم أنه سيواجه العديد من الانتقادات وستعقد المقارنة الظالمة بينه وبين كورتوا، وقد تنتهي مسيرته مع ريال بنهاية المطاف.

ولا ننسى الجانب الإيجابي، إذا تألق لونين، قد نشاهد الحارس الأوكراني وهو يناطح كورتوا أو حتى يخرج من الملكي إلى فريق آخر كبير يشارك معه لدقائق أكثر.

عاد جدار برلين!

بالموسم الماضي تم وضع شتيجن ضمن حراس المرمى الأسوأ، وكان أمرًا طبيعيًا بلا شك لأن الألماني لم يكن حتى في نصف مستواه المعهود.

الأزمة كانت نفسية من وجهة نظري، لأن الفريق كله كان يعاني بصورة واضحة، وبعد سنوات من التألق شعر شتيجن أنه لا جدوى من فعل ذلك ونحن في النهاية نفشل في تحقيق أي شيء.

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لكن الشعور الإيجابي الذي انطلق به برشلونة في هذا الموسم، جعل الألماني يشعر بالراحة من جديد، ولم ننتظر وقتًا طويلًا حتى وجدنا شتيجن على قمة الحراس الأفضل لهذه الفترة.

الآن عاد لبرشلونة جداره الذي هدم بالموسم الماضي، الآن يمكننا القول إن البلوجرانا يدخل الكلاسيكو دون الشعور بالخوف من وجود أخطاء كارثية من مارك.

كل مشاكل الحارس الألماني المتعلقة بالتركيز والتكاسل قد انتهت ويرجع ذلك إلى تحسن المنظومة ككل، وإدراك شتيجن نفسه أن مسيرته كانت ستختلف إذا استمر لموسم آخر على نفس المنوال.

لونين أم شتيجن؟

من المتوقع أن تكون مباراة الغد هجومية من كلا الطرفين، برشلونة يلعب بأسلوب قوي منذ بداية الموسم، كما هو الحال مع الملكي الذي يصنع العديد من الفرص المحققة للتسجيل أيضًا.

وبالتالي من المتوقع أن يتعرض لونين وشتيجن إلى اختبارات صعبة، ولا ننسى أن برشلونة لديها ليفاندوفسكي، والملكي لديه بنزيما.

وبالتالي فإن الموقف سيكون صعبًا على الثنائي في حراسة المرمى، ونحن نعلم أن شتيجن تحت ضغوطات التخوف من العودة لانخفاض مستواه والكل ينتظر منه الاستمرارية.

فيما أن لونين في اختباره الأول، وقد تتأثر مسيرته بعرضه الذي سيقدمه أمام البلوجرانا.

نحن أمام مباراة صعبة من كل الاتجاهات، ومن الوارد أن تأثر على مسيرة حارس لا يزال يتحسس خطواته الأولى في المواجهات الكبرى، ولكننا لا ندري ما سيحدث، قد يتألق ويقول كلمته ويفرضها على الكل.