بين فيا وجريزمان .. ليفاندوفسكي "فاشل" آخر في أول ضربة جزاء لبرشلونة!

ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة

انضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى دافيد فيا وأنطوان جريزمان في قائمة اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل أول ضربة جزاء لهم مع برشلونة.

حيث أهدر هداف البلوجرانا في الموسم الحالي ضربة جزاء جاءت للفريق الكتالوني في فوز برشلونة على ألميريا، وسدد ليفاندوفسكي الكرة في القائم الأيمن بغرابة شديدة.

وبحسب ما نشر من موقع "أوبتا" المختص بالأرقام والإحصائيات، فإن روبرت هو 3 لاعب يهدر أول ركلة جزاء له مع برشلونة منذ موسم 2005-2006.

حيث انضم إلى دافيد فيا الذي أهدر ركلة جزاء ضد فريق ليفانتي في شهر أبريل من عام 2013، وأنطوان جريزمان الذي أهدر ضربة جزاء ضد ريال بيتيس في شهر نوفمبر من عام 2020.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة ستكون يوم الثلاثاء القادم ضد أوساسونا ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني.