بين روشن ويلو .. صراع قوي على نجم الهلال السابق!

الانتقالات الشتوية تشتعل قبل بدايتها

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اشتعل الصراع بين ناديين سعوديين، من أجل ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الإثنين.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن نادي القادسية الذي يتصدر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات نواف العابد لاعب الهلال السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن القادسية يلقى منافسة من جانب نادي التعاون المتواجد في دوري روشن السعودي، للتعاقد مع نواف العابد.

وتنتظر إدارة التعاون الموافقة من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق، من أجل التفاوض مع العابد بشكل رسمي.

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ويقوم العابد خلال الوقت الحالي، ببرنامج تأهيلي، بعد الفترة التي غاب فيها عن الملاعب، وذلك منذ أن تم فسخ عقده مع نادي الشباب خلال شهر أبريل الماضي.

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