بين المعارضة والحفاوة .. كاميرات الجسد تثير الجدل بين أندية الدوري الإنجليزي!

تقنية جديدة قد يغير كرة القدم إلى الأبد..

قام عدد من نجوم الدوري الإنجليزي بإخبار أنديتهم بأنهم سيكونون سعداء بارتداء كاميرات على أجسادهم خلال المباريات خلال منافسات موسم 2023-2024.

وتم استخدام تلك الكاميرات على نطاق واسع خلال جولة عدد من أندية الدوري الإنجليزي التحضيرية في الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يتم اعتماده قريبًا، حيث لا تسمح قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا في المباريات التنافسية.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن يوري تيليمانس نجم أستون فيلا، والبرازيلي برونو جيمارايش نجم وسط نيوكاسل يونايتد، قاما بارتداء سترة مخصصة تحمل كاميرا على مستوى الصدر، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مؤخرًا في فيلادلفيا.

الكاميرا تتم خياطتها في سترة تحمل نظام تحديد المواقع أسفل القميص، ويتم قطع ثقب صغير في القميص على مستوى الصدر لمنح مستوى رؤية للكاميرا، حيث يستغرق الأمر قرابة دقيقتين لتجهيز اللاعبين وجعلهم جاهزين.

ويتم التقاط عرض واسع للملعب ثم قصه لاحقًا باستخدام خاصية الاكتشاف التلقائي بواسطة الذكاء الاصطناعي للتركيز على الحركة، وتحتوي الكاميرا على شاشة مقاومة للكسر وخفيفة الوزن لدرجة أنه يتم تسويقها على أنها غير مرئية.

كانت ردود الفعل من برونو إيجابية للغاية، فهو يرى قيمة في جلب الترفيه الإضافي للمشجعين واستخدام النظام الجديد كأداة تحليل، والبرازيلي على استعداد لارتداء الكاميرا أسبوعيًا، حيث يرى أنها لم تؤثر على حركته.

لكن ليست كل الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي متحمسة للغاية لتطبيق الفكرة، وقد أعرب البعض عن قلقه من إعاقة الكاميرا لرعاية القمصان.

وتعتقد المصادر أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير "حتمي" في القوانين، خاصة إذا قامت الأندية بدعوة موحدة لإدخالها.