بين العويس والمعيوف .. الاتحاد يضع عينه على حارس الهلال!

هل ينجح الاتحاد في التعاقد مع أحد حراس الهلال؟

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يبدو أن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي أصبح على أعتاب الرحيل عن نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك يبحث العميد عن التعاقد مع حارس جديد وقد يكون هلاليًا!

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وكشف برنامج "برا 18" المذاع على قناة SSC الرياضية، عن تقديم نادي الاتحاد طلبًا رسميًا إلى الاتحاد، لكسب خدمات الحارس عبد الله المعيوف، ليُصبح جروهي هو أول الأجانب المغادرين عن صفوف العميد.

ومن جانبها أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الاتحاد يُريد التعاقد مع محمد العويس حارس الهلال، حيث أضافت على أن هناك مفاوضات شفوية من جانب مسؤولي العميد لانتقاله مقابل عبد الرحمن العبود.

ولكن اشترط نادي الهلال الحصول على خدمات زكريا هوساوي الظهير الأيسر للفريق بجانب العبود، ولكن مسؤولي الاتحاد رفضوا المناقشة تمامًا في مسألة انتقال هوساوي إلى الزعيم.

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ويميل الهلال للموافقة على انتقال العويس إلى الاتحاد، وقبول الحصول على خدمات العبود، بالإضافة إلى مبلغ مالي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو، للتخلص من راتبه العالي، مقارنة بما يقدمه للفريق من إضافة.

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