ماذا سيفعل البرتغالي؟

يطرق الدوري السعودي جميع الأبواب لأكبر اللاعبين في أوروبا، فبعد استقطاب كريم بنزيما ونجولو كانتي وقبلهما كريستيانو رونالدو، تواصل أندية الدوري السعودي تقديم عروض رائعة لنجوم كرة القدم البارزين في أوروبا: روميلو لوكاكو وحكيم زياش ومارسيلو بروزوفيتش ورياض محرز ومؤخرًا برناردو سيلفا.

تلقى البرتغالي صاحب الموسم الرائع في الأيام الأخيرة عرضا مهما من نادي الهلال، ومساء الأربعاء، زعمت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفائز بدوري أبطال أوروبا من الأرجح أنه سيتعامل مع العرض السعودي بجدية.

برناردو سيلفا عند نقطة تحول في حياته المهنية، لم يعد الأمر سرًا، لاعب خط وسط مانشستر سيتي ذكر فيما قبل رغبته في اكتشاف مدينة أخرى ومشروع آخر، ومنذ نحو شهر قال عبر "فرانس فوتبول": "لا أخفي عنكم أن هدفي في السنوات الأخيرة سيكون الانتقال إلى مشروع جديد".

قال على هامش معسكره الدولي مع منتخب البرتغال، إنه لا يعرف إلى الآن ما هو مستقبله بشكل واضح وينتظر الأيام القادمة ليعرف أي قرار سيتخذ.

بعد فوز البرتغال بفارق ضئيل على أيسلندا (1-0) يوم الثلاثاء، سيتمكن سيلفا من الذهاب في إجازة والتفكير بسلام بشأن ما يجب فعله في مسيرته.

هناك عدة خيارات على الطاولة، الهلال الآن على رأسها لكنه لم يوافق إلى الآن ويدرس العروض الأخرى التي لديه، لديه اقتراحان يتضمنان المعايير التي يريدها، واحد من نادي برشلونة والآخر من باريس سان جيرمان الذي أراده لمدة عام.

برشلونة سيجد صعوبات اقتصادية في ضم البرتغالي، سيعني ذلك ضرورة رحيل بعض اللاعبين لتقليل سقف الرواتب الذي تتحكم فيه رابطة الدوري الإسباني، عملية برشلونة يمكن أن تستغرق وقتا.

أما بالنسبة لباريس، فإن الأزمة ربما ستكون على مستوى الملاك، إذ يصعب أن ينتقل لاعب كبير من نادٍ مملوك لشركة تابعة لدولة الإمارات إلى منافس مملوك لقطر.

البقاء في مانشستر سيتي حيث يخضع لعقد حتى عام 2025، ضمن فريق ومشروع رياضي مستقر هو أمر يعد خيارًا أوليًا بالنسبة لبرناردو رغم كل ما قيل عن الرحيل، ولا يبدو أن بيب جوارديولا يريد السماح له بالرحيل.