"عاملني باحترام ربما لا أستحقه".. بينيا يتغنى بدعم شتشيسني ويكشف عن طلب فليك

ماذا قال حارس برشلونة؟

قدّم إينياكي بينيا حارس برشلونة أوراق اعتماده، بعدما ساهم بقوة في تحقيق الانتصار (4-0) على الغريم التقليدي ريال مدريد، أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

ورد بينيا الجميل لمدربه هانز فليك، الذي صرّح قبل أسبوع بأنه "لا حاجة لتغيير حارس المرمى (إجلاس بينيا على مقاعد البدلاء)، رغم التأكد من جاهزية فويتشيك شتشيسني".

وقال بينيا في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: "نحن مجموعة من 23-24 لاعبًا، نشعر بروح الفريق الواحد، أنا سعيد جدًا بما فعلناه أمام ريال مدريد".

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وأضاف: "الحفاظ على نظافة الشباك هو أحد متطلبات المدرب، أنا سعيد للغاية بتقديم مباراة جيدة وآمل أن أستمر على هذا المنوال".

وأضاف متحدثًا عن علاقته بالحارس البولندي شتشيسني، الذي عاد من الاعتزال لتعويض إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن: "منذ اليوم الأول، أظهر لي شتشيسني احترامًا، ربما لم أكن أستحقه، لكنه شخص رائع، وساعدني كثيرًا، أصبحت علاقتنا جيدة ونعمل معا بشكل مميز".

وختم: "لا أسعى لإثبات نفسي، بل أريد اللعب بأفضل طريقة ممكنة، لأطول فترة ممكنة.. وضعت على نفسي الكثير من الضغط، لأكون في أفضل حال.. ورغم ذلك، عندما تفوز، يبدو كل شيء أجمل بكثير".