بينهم مغربي واستبعاد لاهوز .. 12 حكمًا مرشحين لقيادة نهائي كأس العالم

يتبقى 12 حكمًا فقط لإدارة آخر أربع مباريات في بطولة كأس العالم 2022.

يتنافس 12 حكمًا من نخبة حكام كرة القدم العالمية على شرف إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، من بينهم ثلاثة حكم عرب.

موقع "Carrusel Deportivo" التابع لشبكة "SER" الإسبانية كشف عن أسماء الحكام المتبقين لإدارة آخر أربع مباريات من مونديال قطر، مع التشديد على استبعاد ماتيو لاهوز بعد أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع النهائي.

ومن بين الحكام المتبقيين لإدارة مباريات كأس العالم 2022 يتواجد القطري عبد الرحمن الجاسم، والإماراتي محمد عبد الله حسن، والجزائري مصطفى غربال.

كما يتواجد الحكم الأمريكي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفتح، الحكم البالغ من العمر 40 عامًا هاجر إلى الولايات المتحدة بعمر 18 عامًا، قبل أن يتجه إلى التحكيم في 2011، ويحصل على الشارة الدولية في 2016.

القائمة ضمت أيضًا الحكم الهولندي داني ماكيلي، والثنائي البرازيلي ويلتون سامبايو ورافاييل كلاوس، إلى جانب الإيطالي المخضرم دانييلي أورساتو، والإنجليزي أنتوني تايلور.