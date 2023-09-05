بينها أندية سعودية .. قائمة الأندية التي رفضت ميسون جرينوود قبل خطوة خيتافي

انتقال جرينوود إلى خيتافي أثار الكثير من الجدل..

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رفضت مجموعة من الأندية الأوروبية والعربية فكرة التعاقد مع الإنجليزي ميسون جرينوود مهاجم نادي مانشستر يونايتد قبل انتقاله رسميًا إلى نادي خيتافي الإسباني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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مانشستر يونايتد أصدر بيانًا بعد تحقيقات داخلية مكثفة، أكد خلاله على أن جرينوود سيواصل مسيرته بعيدًا عن "أولد ترافورد"، بعد أزمة كبرى زعمت خلالها صديقة اللاعب أنه اعتدى عليها جسديًا قبل تبرئته في نهاية المطاف.

موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي كشف عن الأندية المختلفة التي رفضت فرصة التعاقد مع جرينوود قبل انتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى خيتافي، والذي أثار حالة من الجدل بسبب اعتراض جماعات العنف ضد المرأة على القرار.

وزعم التقرير أن الوكلاء تواصلوا مع جميع الأندية الممكنة، وكان برينتفورد أحد الأندية الإنجليزية التي رفضت.

فيما نأى كل من بوروسيا دورتموند الألماني، والثنائي الإيطالي روما وميلان بالإضافة إلى عدد من أندية دوري روشن السعودي، بأنفسهم عن التعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

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ويُزعم أيضًا أن نادي لاتسيو الإيطالي أبدى اهتمامًا بالتعاقد جرينوود لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد قبل إغلاق نافذة الانتقالات في "سيري آ".

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