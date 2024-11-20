"واقعة تحدث معه للمرة الثالثة!" .. بينتو يعاني من "أزمة متكررة" في النصر

لابد أن يجد النصر حلًا لهذه المشكلة..

3 أشهر مرت ومجلس إدارة نادي النصر السعودي لا يجد حلًا - حتى الآن -، لنفس الأزمة التي أصبحت تواجهه، بعد كل فترة توقف دولي "أيام فيفا".

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هذه الأزمة؛ هي تأخر عودة البرازيلي بينتو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى المملكة العربية السعودية؛ بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في فترات التوقف الدولي.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيعود بينتو إلى السعودية، مساء غدٍ الخميس؛ للحاق بمعسكر الفريق النصراوي، الذي يسبق مواجهة القادسية، في دوري روشن للمحترفين.

النصر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الصحيفة كشفت عن أن الحارس البرازيلي البالغ من العمر 25 سنة، سيشارك أساسيًا في مباراة القادسية، دون أن يخوض أي مران جماعي مع النصر؛ مثلما فعل بعد فترتي التوقف لشهري سبتمبر وأكتوبر.

عودة بينتو المتأخرة إلى الأراضي السعودية، بعد كل فترة توقف دولي؛ تأتي بسبب ظروف "السفر والطيران"؛ وذلك في ظل عدم قدرة إدارة نادي النصر، على توفير طائرة خاصة له.

بينتو شارك أساسيًا مع النصر ضد ناديي الأهلي والشباب، في الجولتين الثالثة والسابعة من مسابقة دوري روشن السعودي - على التوالي -، واللتين أعقبتا فترتي توقف سبتمبر وأكتوبر؛ وذلك بدون خوض أي تدريب جماعي.

جدير بالذكر أن بينتو انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2024، قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون دولار تقريبًا؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2027.