بيل يُظهر غضبه على "كاميرا" بعد سقوط ويلز

هزيمة مذلة لويلز أمام إنجلترا

حالة شديدة من الغضب ظهر عليها النجم الويلزي جاريث بيل، بعد خسارة بلاده أمام إنجلترا 3/0 بالجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

ويلز كانت تطمح في الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، ولكنها تعرضت لهزيمة ساحقة بثلاثية سجلها ماركوس راشفورد "هدفين" وهدف لفيل فودين.

بيل الذي تم استبداله في الشوط الأول بعد معاناته من مشكلة في أوتار الركبة، كان في قمة غضبه بعد انتهاء المباراة، ولم يٌرحب بتسليط الكاميرات الضوء عليه.

وشوهد جناح ريال مدريد السابق وهو يدفع أحد المصورين ويُزيل الكاميرا الخاصة به من أمام وجهه خلال محاولة المصور لمتابعة تحركاته بعد صافرة النهاية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 سنة قد صرح كذلك عن رغبته في الاستمرار مع ويلز حتى بطولة يورو 2024 رغم إصاباته المتكررة.