بيل يخشى الصافرات وأسينسيو يعد بالقتال على الدوري الإسباني

تعرف على تصريحات بيل وأسينسيو حول عودة الليجا

كشف جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، عن استيائه من صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال الفترة الماضية مع النادي الملكي، في الوقت الذي وعد ماركو أسينسو جمهور الفريق بالقتال لأجل الفوز بالدوري الإسباني.

بيل أحد الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة في ظل اهتمام نيوكاسل يونايتد بإعادته إلى الدوري الإنجليزي.

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أما أسينسيو فقد عاد من إصابة طويلة تعرض لها في الفترة التحضيرية ولم يشارك في أي دقيقة خلال الموسم الجاري.

وقال بيل في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الصافرات تجعلك تشعر بالسوء وتفقد الثقة، وحينما تهدر فرصة فتجد الجمهور يهتف ضدك، تشعر وكأن المرمى صار أصغر. لقد واجهت 80 ألف مشجع في "سانتياجو برنابيو" يصفر ضدي، إنّه أمر صعب للغاية".

وتابع: "الأزمة أنّ الجمهور يفعل ذلك لجعل اللاعبين يقدموا مستوً أفضل لكن النتيجة تكون عكسية، وكلما زادت الصافرات كلما ساء الأداء".

وأردف: "بعد العودة إلى المنزل لا أحب الحديث عن كرة القدم، وبالنسبة للجمهور، حينما يقدم مهاجم أفضل ما لديه ثم لا يسجل في 5 مباريات على التوالي ينتقدونه. أحاول دائمًا تجاهل رأي الآخرين".

أما أسينسيو فقال في حوار مع الصحيفة ذاتها: "أشعر بأنني في أتم حال، وأن ركبتي استجابت بصورة جيدة للغاية وأتطلع للعودة إلى المباريات في أسرع وقت ممكن".

وواصل: "أرى أنّ جميع عناصر الفريق في وضع جيد على المستوى البدني، ونرغب في العودة إلى التدريبات الجماعي سريعًا لأجل الاستعداد لاستكمال المنافسات".

واختتم: "نحن نرغب حقًا في استمرار الليجا وسوف نلعب كل مباراة على أنّها حياة أو موت ونبذل كل ما لدينا لأجل الفوز. الهدف دائمًا هو القتال لتحقيق البطولة".

ريال مدريد فقد الصدارة قبل توقف المسابقة لصالح برشلونة بفارق نقطتين فقط.