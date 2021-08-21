بيل: لهذا أحب الجولف ولا أهتم بالثرثرة!

جاريث بيل نجم ريال مدريد يرد على الانتقادات الموجهة له.

أكد النجم الويلزي جاريث بيل إنه لا يتم كثيرًا للانتقادات التي يتعرض لها خلال مسيرته الكروية، بالأخص في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في حوار خاص له مع صحيفة "تيليجراف"، وتطرق خلالها للحديث عن حبه لرياضة الجولف والسر وراء ذلك.

ما الذي قاله جاريث بيل عن الانتقادات التي يتعرض لها من عدة أطراف؟

النجم الويلزي أكد أن كل ما يقال عنه لا يعنيه إلا لو صدر من أشخاص لهم أهمية بالنسبة له في حياته الشخصية.

وقال بيل: "لا أهتم سوى برأيي الشخصي في نفسي، ورأي عائلتي والأصدقاء، بقية الآراء هي مجرد ضوضاء وثرثرة".

ما الذي قاله بيل عن الجولف؟

لاعب توتنهام السابق أكد أن ممارسة رياضة الجولف هو أمر يساعده على الاسترخاء وتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف بيل: "لعبة الجولف تساعدني على الاسترخاء، كذلك البقاء في المنزل، مع كل تلك الضغوط في كرة القدم أجد الراحة في الأمور البسيطة".

وأردف: "أحب أن أصنع سعادتي بنفسي، لا اهتم كثيرًا بالأشياء الأخرى، وأسعى إلى إيجاد الخير في كل موقف ممكن".

جدير بالذكر أن بيل كان قد لعب المباراة الافتتاحية لريال مدريد هذا الموسم ضد ديبورتيفو ألافيس لمدة 68 دقيقة ولم يسجل أو يصنع.

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