بيل: ريال مدريد يرفض رحيلي ولا أمانع العودة إلى الدوري الإنجليزي

اللاعب الويلزي يؤكد أنّ ريال مدريد هو من يتمسك ببقائه

كشف جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، استعداده للرحيل عن صفوف النادي الملكي إلا أنّ إدارة بطل الدوري الإسباني تعقد أمور مغادرته، مشيرًا إلى موافقته على العودة إلى الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد التخلص من بيل ولكن اللاعب يرفض الرحيل دون الحصول على ذات الراتب الذي يحصل عليه مع لوس بلانكوس.

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وقال بيل في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "لو أن هناك خيارات متاحة من الدوري الإنجليزي سوف أهتم بها دون شك، ولكن يجب علينا الانتظار لمعرفة ما قد يحدث ولدينا وقت طويل في سوق الانتقالات الحالية. القرار النهائي في يد ريال مدريد".

وتابع: "حاولت الرحيل في الصيف الماضي ولكنّهم أغلقوا كل شيء في وجهي حتى آخر دقائق سوق الانتقالات، تحمست كثيرًا للمشروع ولكني لم أشارك في نجاحاته بما يكفي".

قائد منتخب ويلز أشار إلى وجود أكثر من لاعب يرغب في ترك ريال مدريد لكن النادي يتمسك بهم ولا يسمح برحيلهم.

وأردف: "أنا أرغب في لعب كرة القدم ومتحمس لتقديم أفضل ما لدي. امتلك عقدًا مع ريال مدريد وسوف أحاول الالتزام به ومساندة الفريق في كل مرة تتاح لي الفرصة".

واختتم: "لدي 31 عامًا فقط وأرى أنني في أفضل أحوالي، أنا في انتظار ما قد يحدث ولكن كل شيء بيد النادي وللأمانة هم يجعلون الأمور صعبة كثيرًا".

ويلز يواجه فنلندا غدًا، الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل أن يلعب ضد بلغاريا يوم الأحد المقبل.