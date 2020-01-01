بيليه ينفي إصابته بالاكتئاب

بيليه يوضح السبب الحقيقي وراء عدم قدرته على مغادرة المنزل

نفى أسطورة كرة القدم ومنتخب البرازيل بيليه إصابته بالاكتئاب في الآونة الأخيرة كما أشاعت بعض الصحف والمصادر بناء على عدم مغادرته منزله منذ فترة طويلة.

وكان بيليه قد سافر إلى باريس في رحلة علاج إثر معاناته من وعكة صحية منذ حوالي 4 أشهر، رجحت بعدها بعض المصادر معاناته من الاكتئاب، وزادت الاحتمالات بعدما صرح نجله بذلك

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ولكن على عكس ذلك، تحدث الجوهرة السمراء عن استقرار حالته النفسية، مُرجعًا السبب وراء عدم مغادرته للمنزل لمشاكل في الفخذ وآلام في أقدامه.

وقال بيليه: "أنا بخير، شكرًا للجميع على صلواتهم ودعواتهم من أجلي، أنا الآن أبلغ من العمر 80 عامًا وأمر بأيام جيدة وأخرى سيئة كأي شخص في سني"

وأضاف: "أنا لا أخشى شيئًا، في الأسبوع الماضي تشرفت بمقابلة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل تصوير أجزاء من الفيلم الوثائقي الخاص به"

وتابع: "كانت لدي دورتان لالتقاط الصور الشهر الماضي ضمن الحملات التي تسخدم صوري ولقاءاتي، ولدي عدد من الأحاديث والمهام المجدولة للفترة المقبلة"

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وكان إيدينهو قد قال في مقابلة تمت يوم الإثنين الماضي إن بيليه يعاني من الاكتئاب في الوقت الحالي بسبب مشاكل يواجهها وصعوبة في الحركة والتنقل.