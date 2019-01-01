بيليه: هذا ما ينقص مبابي ليصبح "الملك"

البرازيلي يوجه نصائحه للجوهرة الفرنسية الواعدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الأسطورة البرازيلية بيليه اعتقاده بأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يمكنه أن يصبح مثله مع الوقت.

وقال بيليه في حواره مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية:"ليصبح مثلي؟ لا يمكنه ذلك، والدي قد أغلقا المصنع (ضاحكاً). ولكن لديه القدرة على امتلاك نفس الفرصة التي امتلكتها في الكرة، كان لديه الموهبة الإلهية والكثير من الحظ".

وأضاف:"اليوم باتت كرة القدم أكثر بدنية من الحقبة التي لعبت بها، هذا ما أقوله للشباب دائماً، وهذا ما يجب على مبابي أن يتحضر له".

أما عما ينقصه فقال بيليه:"ليس الكثير؟ ربما اللعب بالرأس والتدرب على القفز، هذا ما يفرق بيننا لأني كان لدي الكثير من الاندفاع للأعلى وسجلت كثيراً بالرأس".

وأوضح:"إنه يتدرب ليصبح الملك، هو في الطريق سيمر بالعديد من الاختبارات حتى يصبح الملك".

هذا وقد أبدى البرازيلي اعتقاده أن مبابي ليس بحاجة للرحيل عن باريس سان جيرمان، بل يجب عليه مواصلة اللعب بنفس الطريقة لأنه سيصبح الأفضل في العالم.