بيليه: مبابي سيكون نسخة مني. ولهذا السبب تراجعت نجومية نيمار

الأسطورة البرازيلية بيليه يقارن مبابي بنفسه عندما كان صغيرًا ويتحدث عن مواطنه نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بالمديح على نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك في حديث له لإحدى محطات التلفاز الفرنسية.

مبابي الذي سيحتفل بعيد ميلاده العشرين في الشهر الجاري كان قد توج بكأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم من قبل الفيفا ومجلة فرانس فوتبول عن عام 2018.

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وقال بيليه: "لقد فاز مبابي بكأس العالم وهو في الـ 19 من عمره، أنا فزت به وأنا في الـ 17، لقد قلت له إنه بإمكانه أن يكون بيليه الجديد، البعض ظن إنني أمزح، ولكنه يستطيع معادلة ما حققته".

أما عن مواطنه نيمار زميل مبابي في باريس سان جيرمان قال بيليه: "دائمًا أقول إن نيمار لاعب عظيم، ما حدث منه في السنوات الأخيرة بالسقوط تكرارًا للحصول على أخطاء ضر بصورته كلاعب، على الرغم من ذلك فهو لاعب كبير ولكني أنتقده وأعنفه كوالده لأنه يعتبر نفسه ابن لسانتوس، أتمنى له كل التوفيق بالطبع مع فريقه ومع البرازيل".

وعن فريق باريس سان جيرمان وحظوظه في الفوز بدوري الأبطال قال بيليه: "باريس فريق رائع، أعتقد أنه يستطيع الوصول للنهائي، ولكن الله وحده هو من يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في المباراة النهائية".