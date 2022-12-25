بيليه بخير .. الكشف عن سبب تجمع عائلته في المستشفى

أسرة بيليه تقضى أعياد الميلاد في المستشفى

قامت ابنة بيليه بنشر صورة لها مع بعض أفراد عائلة النجم البرازيلي وهم يقضون يوم عيد الميلاد في المستشفى ليكونوا رفقته.

نشرت كيلي ناسيمنتو الصورة، التي تضم زوجة بيليه مارسيا أوكي وابنه إدينو، من المستشفى في ساو باولو مع تعليق مؤثر حيث كتبت: "عيد ميلاد مجيد الامتنان، الحب، العمل الجماعي، الأسرة جوهر الكريسماس، نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي ترسلونه".

وأتمت: "اليوم ودائمًا عيد ميلاد سعيد، كل شيء مرح".

اجتمعت عائلة بيليه في المستشفى مع تدهور حالته حيث تعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى اللاعب البرازيلي العظيم الرعاية بعد تقدم مرض السرطان.

أسطورة الكرة البرازيلية البالغ من العمر 82 عامًا يتواجد في المستشفى منذ حوالى ثلاث أسابيع بسبب تعرض حالته الصحية لتدهور كبير.

وأكدت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه، أن أفراد عائلته سيقضون عيد الميلاد في المستشفى معه وانضم ابنه وأحفاده إلى ابنته ليكونوا بجانبه.