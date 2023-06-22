بيلينجهام يرد الدين لبرمنجهام بمفاجأة خاصة مدريدية

بيلينجهام يعود لمفاجأة مواطنيه بمدينة برمنجهام

فاجأ لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، سكان الحي الذي نشأ به، في مدينة برمنجهام، بهدايا تذكارية مميزة، احتفالًا معهم بانتقاله إلى سانتياجو برنابيو.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد، مقابل 103 ملايين يورو، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

قام بيلينجهام بافتتاح متجر لمدة 90 دقيقة فقط، في مدينة برمنجهام، يدعى "22"، وهو رقمه الجديد بقميص ريال مدريد.

وتم توزيع العديد من قمصان ريال مدريد الجديدة للموسم القادم، بجانب الأحذية الرياضية، ومنتجات تحتوي على اسمه مع العلامة التجارية أديداس.

ثم عبر عن انتمائه قائلًا: "قد ألعب الآن لريال مدريد، لكن برمنجهام ستظل بيتي إلى الأبد. أنا ممتن لعائلتي وأصدقائي على دعمهم طوال رحلتي حتى الآن، وكذلك لشعب برمنجهام".

الجدير بالذكر أن، انضم بيلينجهام لنادي برمنجهام للشباب تحت 18 عامًا، في صيف 2019، ثم تم تصعيده العام التالي إلى الفريق الأول.