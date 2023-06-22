بيلينجهام يرد الدين لبرمنجهام بمفاجأة خاصة مدريدية

فاجأ لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، سكان الحي الذي نشأ به، في مدينة برمنجهام، بهدايا تذكارية مميزة، احتفالًا معهم بانتقاله إلى سانتياجو برنابيو.
وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد، مقابل 103 ملايين يورو، قادمًا من بوروسيا دورتموند.
قام بيلينجهام بافتتاح متجر لمدة 90 دقيقة فقط، في مدينة برمنجهام، يدعى "22"، وهو رقمه الجديد بقميص ريال مدريد.
وتم توزيع العديد من قمصان ريال مدريد الجديدة للموسم القادم، بجانب الأحذية الرياضية، ومنتجات تحتوي على اسمه مع العلامة التجارية أديداس.
ثم عبر عن انتمائه قائلًا: "قد ألعب الآن لريال مدريد، لكن برمنجهام ستظل بيتي إلى الأبد. أنا ممتن لعائلتي وأصدقائي على دعمهم طوال رحلتي حتى الآن، وكذلك لشعب برمنجهام".
الجدير بالذكر أن، انضم بيلينجهام لنادي برمنجهام للشباب تحت 18 عامًا، في صيف 2019، ثم تم تصعيده العام التالي إلى الفريق الأول.
اختيارات المحررين
- بعد رقم 10 ليفربول الجديد .. رحلة الرقم الذهبي من ميسي إلى ماك أليستر!
- مبابي وقائد الثلاثية والكثير من النجوم إلى السعودية .. أبرز الصفقات المتوقعة في صيف 2023
- "ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية
- نجوم برشلونة ونيمار وظهير ريال مدريد .. هؤلاء يمكن شرائهم مقابل رواتب دوري روشن!
- من بديل سيرجيو بوسكيتس؟ سبعة لاعبين على برشلونة محاولة ضمهم بعد رحيل أسطورة الفريق