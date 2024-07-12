ليس بيلينجهام أو فينيسيوس .. كارباخال يفجر مفاجأة عن مرشحه للكرة الذهبية!

"أتوسل إلى لاعب إسبانيا للانضمام إلى ريال مدريد"

أكد داني كارباخال، لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، جاهزية زملائه لمواجهة إنجلترا المثيرة، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال كارباخال في تصريحات لبرنامج "إل شيرنجيتو": "آمل أن نتمكن من الفوز ببطولة أمم أوروبا يوم الأحد، وهو ما سيعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: " لم تسنح لي الفرصة لرؤية كيليان مبابي أو التحدث معه بعد مباراة إسبانيا وفرنسا في اليورو، لأنه مع الاحتفال بالتأهل لم يكن هناك وقت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "نعلم جميعًا المستوى الذي يتمتع به كيليان، وريال مدريد يحاول دائمًا التوقيع مع الأفضل. ليس هناك شك في أنه سيساعدنا كثيرًا. دعونا نأمل أن يساعدنا على مواصلة صنع التاريخ".

وأردف كارباخال: "وقعت على التجديد مع ريال مدريد؟ ليس بعد، لدي عقد حتى عام 2025، ولكنني سأستمر في ريال مدريد".

وواصل: "اللاعب الذي أتمنى انضمامه إلى ريال مدريد هو رودري، أتوسل إليه من أجل ذلك لأننا بحاجة إليه، لكنه يقول لي إنه مرتبط بعقد، إلا أنه سيكون مثاليًا بالنسبة لنا".وعندما سئل عن زميله جود بيلينجهام في ريال مدريد والذي سيكون خصمه في النهائي، قال: "أتمنى له التوفيق دائمًا لكن ليس في المباراة النهائية أمامنا، أنا أحترمه كثيرًا وقد أخطف الكرة الذهبية منه".