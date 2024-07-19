"المفاوضات جارية منذ فبراير" .. بيلينجهام يتحرك سراً لضم صديقه إلى ريال مدريد

الملكي يواصل العمل لتعزيز صفوفه

كشفت تقارير عن دخول جود بيلينجهام بشكل شخصي في مفاوضات ناديه ريال مدريد من أجل التعاقد مع نجم ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد.

اهتمام الملكي بالنجم الإنجليزي للريدز ليس بجديد، إذ سبق وتم ربط اللاعب بالنادي الإسباني ليكون معوضه المستقبلي لداني كاربخال في ظل تقدم الظهير الأيمن المخضرم بالسن، وتبقي عام وحيد في عقد أرنولد مع ليفربول، إذ ينتهي العقد الحالي في يونيو 2025.

وذكر "فابريزيو رومانو" أن ريال مدريد في مفاوضات مع أرنولد منذ فبراير الماضي، وأنه يستخدم الصداقة القوية بين نجمه بيلينجهام وأرنولد لإقناع الأخير بالانتقال لصفوفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرجت "أتلتيك" مؤخراً لتكشف عن عزلة بيلينجهام في صفوف المنتخب الإنجليزي وعدم تقبل معظم اللاعبين للتركيز المبالغ على نجم ريال مدريد، وأن أرنولد كان يعد الصديق الأقرب له في معسكر المنتخب بألمانيا أثناء يورو 2024.

ولم يتضح موقف أرنولد حتى الآن من البقاء أو الرحيل عن صفوف ناديه ليفربول، ولكن لا يوجد أي مؤشرات بخصوص وجود توقيع قريب على عقد جديد للظهير الأيمن بالوقت الراهن.