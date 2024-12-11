بدا منهكًا..

عانى العديد من نجوم ريال مدريد من إصابات عضلية هذا الموسم، كان آخرهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي غادر مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول بداعي الإصابة.

لكن يبدو أن كابوس الإصابات لم يتوقف عند مبابي في موقعة أتالانتا، التي حسمها النادي الملكي (3-2) ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات، ليعزز من فرصه في التأهل المباشر لثمن نهائي الأبطال.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بدا منهكًا للغاية في مواجهة أتالانتا هو الآخر، وهو ما تجلى حين خرج بديلًا في الدقيقة 88، إذ ظهر الإرهاق عليه بشكل واضح وهو يتوجه إلى مقاعد البدلاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "الأمر كان يمكن أن يصبح أسوأ، لأنه خلال بعض فترات المباراة، وخاصة في الشوط الثاني، وضع الإنجليزي يده على الجزء الخلفي من فخذه الأيسر عدة مرات".

وختمت: "هي نفس المنطقة التي شعر فيها بآلام أمام جيرونا (بالدوري)، وأدت إلى إخراجه من المباراة، ولم تكشف الفحوصات حينها عن أي إصابة، بل مجرد إجهاد عضلي فقط، لكن من الواضح الآن أن هذه الآلام لم تختفِ".

وتعاقد نادي ريال مدريد مع أخصائية التغذية إيتزيار جونزاليس دي أريبا مؤخرًا، في محاولة لحل أزمة الإصابات المتكررة في الفريق منذ بداية الموسم الجاري.