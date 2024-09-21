عاد الشبح القديم.. بيلينجهام يفزع جماهير ريال مدريد!

بعد خروجه من الملعب..

عانى جود بيلينجهام نجم ريال مدريد من آلام في الكتف مجددًا، وذلك خلال مواجهة إسبانيول مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا (4-1) على إسبانيول في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من الليجا، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني.

وخلال الشوط الأول، وبينما كانت النتيجة (0-0)، شعر بيلينجهام ببعض الآلام، ما دفع الطاقم الطبي لريال مدريد لدخول أرض الملعب وعلاج كتفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ظن الجميع أن الأمر "مجرد آلام لحظية وانتهت"، لكن الكاميرات أظهرت معاناة نجم ريال مدريد على مستوى الكتف بعد خروجه بديلًا في الدقيقة 84.

فبمجرد مغادرة بيلينجهام الملعب لصالح المدافع أنطونيو روديجر، خلع نجم الوسط الإنجليزي قميصه على مقاعد البدلاء وحاول تسكين آلام كتفه، ما أفزع جماهير ريال مدريد.

وكان بيلينجهام قد تعرض لخلع في الكتف أمام رايو فاييكانو مطلع الموسم الماضي، لكنه عاد بعد غياب مباراة واحدة مع واقٍ للكتف، ظل ملازمًا له طوال الموسم.

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وقبل انطلاق الموسم الحالي، أكدت تقارير صحفية أن بيلينجهام قد يخضع لعملية جراحية في الكتف للتخلص من آلام الكتف بشكل نهائي، لكنه رفض الأمر لتفادي الغياب عن الملاعب مدة قد تصل إلى شهرين.