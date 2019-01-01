بيلسا يعترف بإرسال أحد جواسيسه لمراقبة تدريبات لامبارد مع ديربي

الواقعة أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية ومدرب ليدز يعلن تحمل المسؤولية الكاملة

اعترف مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، بإرسال جاسوساً لنظيره ديربي كاونتي لمراقبة ساحة تدريباته.

حالة من الجدل شهدتها الأوساط الإنجليزية خلال الساعات الماضية، بعدما شوهد أحد الأشخاص يقوم بتصرفات غريبة بساحة تدريبات ديربي أمس الخميس.

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كاميرات المراقبة داخل الملعب بالتعاون مع الشرطة، كشفت عن أن هذا الشخص يعمل بالجهاز الفني لليدز.

وهو ما أعلنه ديربي من خلال بيان رسمي، مطالباً ليدز بتوضيح الأمور وتبرير ما حدث.

بيلسا اعترف بإرسال هذا الجاسوس قائلا:"أتحمل المسؤولية الكاملة عن الواقعة".

الريدز يعيشون أوقاتًا سعيدة للغاية 😅

لديهم أفضل لاعبان في القارة السمراء 🌟 ولديهم لاعب ومدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 👏



جميعهم يطمح في أن يتم تتويج كل ذلك باللقب في نهاية الموسم 🙏 pic.twitter.com/8fNATThaec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وأضاف:"لا أعلم إذا كان الموقف غير قانوني أم طبيعي، الأهم لي هو شعور فرانك لامبارد وديربي بالانزعاج".

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وتأتي هذه الأحداث قبل المباراة المرتقبة بين ليدز وديربي غداً الأحد في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لكل منهما في صراع التأهل للبريميرليج، حيث يحتل ديربي بقيادة مدربه فرانك لامبارد المركز السادس بـ43 نقطة مقابل 51 لصالح ليدز المتصدر.