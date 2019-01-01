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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

بيلسا يعترف بإرسال أحد جواسيسه لمراقبة تدريبات لامبارد مع ديربي

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Getty Images
الواقعة أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية ومدرب ليدز يعلن تحمل المسؤولية الكاملة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اعترف مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، بإرسال جاسوساً لنظيره ديربي كاونتي لمراقبة ساحة تدريباته.

حالة من الجدل شهدتها الأوساط الإنجليزية خلال الساعات الماضية، بعدما شوهد أحد الأشخاص يقوم بتصرفات غريبة بساحة تدريبات ديربي أمس الخميس.

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كاميرات المراقبة داخل الملعب بالتعاون مع الشرطة، كشفت عن أن هذا الشخص يعمل بالجهاز الفني لليدز.

وهو ما أعلنه ديربي من خلال بيان رسمي، مطالباً ليدز بتوضيح الأمور وتبرير ما حدث.

بيلسا اعترف بإرسال هذا الجاسوس قائلا:"أتحمل المسؤولية الكاملة عن الواقعة".

وأضاف:"لا أعلم إذا كان الموقف غير قانوني أم طبيعي، الأهم لي هو شعور فرانك لامبارد وديربي بالانزعاج".

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وتأتي هذه الأحداث قبل المباراة المرتقبة بين ليدز وديربي غداً الأحد في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لكل منهما في صراع التأهل للبريميرليج، حيث يحتل ديربي بقيادة مدربه فرانك لامبارد المركز السادس بـ43 نقطة مقابل 51 لصالح ليدز المتصدر.

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