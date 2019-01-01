بيلجريني: كلوب اعتاد الفوز بأهداف من تسلل!

تصريحات قاسية من مدرب وست هام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه مانويل بيلجريني المدير الفني لوست هام تصريحات قاسية تجاه يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1 مساء أمس في الدوري الإنجليزي.

وفقد متصدر البطولة نقطتين جديدتين بعد تعادله مع ليستر سيتي الأسبوع الماضي ليتقلص فارق النقاط مع مطارده مانشستر سيتي إلى 3 فقط، وقد تقدم ليفربول في المباراة بهدف ساديو ماني الذي أوضحت الإعادة التلفزية خطأ احتسابه لوجود تسلل ضد جايمس ميلنر صاحب التمريرة الحاسمة، فيما عادل ميشيل أنتونيو النتيجة لأصحاب الملعب.

وقد ظهر كلوب عصبيًا ومتوترًا عند نهاية المباراة، وقد تبادل بعض الكلمات مع حكم اللقاء والمدرب التشيلي، وبعدها انتقد أداء الحكم خلال تصريحاته عقب اللقاء، إذ قال أنه عرف خطأ قراره باحتساب الهدف ولذا انحاز في قراراته لصالح المطارق.

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بيلجريني لم يُفوت تلك التصريحات دون أن يرد عليها، مذكرًا المدرب الألماني بمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

إذ قال "لا يهم ما قاله، كلوب اعتاد الفوز بأهداف من تسلل. لقد هزمني مع بوروسيا دورتموند حين كنت مع ملقة بهدف من تسلل بـ7 أمتار، لذا لا يستطيع أن يشتكي من شيء".

المدرب الذي سبق له الفوز مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليج أشاد بأداء وست هام خلال المباراة موضحًا أنه كان الأخطر خلالها وأن ليفربول لم يستطع تهديد مرماه سوى بفرصة أو اثنتني.