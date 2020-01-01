بيكيه يذكر حكم برشلونة وخيتافي بمواجهة ريال مدريد وإشبيلية

مشاحنة بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وحكم مباراة النادي الكتالوني ضد خيتافي في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

شهدت مباراة برشلونة الأخيرة أمام نظيره خيتافي في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني مشاحنة بين النجم جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني والحكم كوادرا فرنانديز.

جاء هذا عقب الهدف الأول الذي سجله فريق خيتافي وتم إلغاءه بعد تدخل تقنية الفيديو، وكانت تلك اللقطة هي سبب المشاحنة الأساسي.

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الحكم الأول كوادرا فرنانديز احتسب الهدف دون مشاكل وأشار منتصف الملعب قبل أن يبدي نجوم برشلونة اعتراضهم على الكرة التي جاءت بعد سقوط صامويل أومتيتي.

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توجه بيكيه لحكم المباراة بشكل مباشر مبديًا اعتراضه على احتساب الهدف وقال له: "هل تتذكر مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟ هل تتذكر كرة لوك دي يونج؟".

رد كوادرا فرنانديز على بيكيه بشكل فوري وأوضح له أن حديثه بتلك الطريقة معه يعد غير لائق وقال: "لا تشير لي بإصبعك بتلك الطريقة".

وكان الحكم قد ألغى الهدف بعد مشاورات مع حكام غرفة الفيديو وعقب أن عاد لمشاهدة اللقطة بنفسه في الشاشة المتواجدة بأرض الملعب.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بتلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد مستمرًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا خلف ريال مدريد بنقطة وحيدة.