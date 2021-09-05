بيكيه يتشاجر مع صحفي والسبب شاكيرا!

السبب وراء شجار بيكيه مع مصور صحفي أثناء عطلته

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني جيراد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، تشاجر مع أحد المصورين الصحفيين أثناء قضاء عطلته مع العائلة.

بيكيه المعتزل دوليًا استغل عدم وجود التزامات مع "لا روخا"، لقضاء عطلة خلال أيام الإجازة التي منحها رونالد كومان للفريق.

ماذا ورد عن تلك التقارير الصحفية؟

حسب "El Diario Montañés" الإسبانية، فإن الإسباني تشاجر مع مصور الصحيفة بعدما التقط له صورة مع شاكيرا وهما يُمارسان رياضة ركوب الأمواج، بينما طلب بيكيه من المصور حذف تلك الصورة لكنه رفض وقام بنشرها.

ونشرت الصحيفة المكان التي اختاره بيكيه وشاكيرا مع أطفالهما، بالإضافة إلى حادثة مع المصور الذى ضبطهم وهم يتزلجان على شاطئ فى كانتابريا.

وقبل أيام، شاركت شاكيرا نفسها صورة على الشبكات الاجتماعية مع أطفالها، وجميعهم يرتدون ملابس لركوب الأمواج، لكن دون تحديد مكان تواجدهم.

كيف تشاجر بيكيه مع المصور الصحفي؟

وفقًا للصحيفة فإن اللاعب طلب من المصور حذف الصورة لكنه رفض، كما حاول فريقه الأمني أيضًا لكن دون جدوى، مما دعى إلى شجار.

ويتواجد جيرارد بيكيه الآن مع زوجته شاكيرا برفقة مجموعة كبيرة من الأشخاص، وقد استأجرا منزلاً بالقرب من الشاطئ.

في سياق منفصل، أعلن الإسباني اعتزاله اللعب دوليًا في 2018، لتصبح بطولة كأس العالم 2018 آخر مشاركة دولية.

ودافع صاحب الـ 31 عامًا عن ألوان إسبانيا في 102 مباراة دولية، كعاشر أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب، وحقق خلال مسيرته 3 ألقاب كبرى، كأس الأمم الأوروبية (2008 و2012)، وكأس العالم 2010.

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