بيكيه يأمل في الابتعاد عن الجراحة بعد إصابة الركبة

متى يعود جيرارد بيكيه إلى الملاعب؟

يبدو أن الأمل قد عاد لنجم برشلونة جيرارد بيكيه في تلقي العلاج بعيدًا عن الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة قد تهدد ما تبقى من مسيرته.

والتقى المدافع الإسباني هذا الصباح التقى بالطبيب رامون كوجات ليقرر العلاج الذي يجب اتباعه خلال فترة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

كوجات قال إنه من الممكن ألا يتم إجراء عملية جراحية لبيكيه ولكنه أكد أن ذلك سيتقرر بعد أن يفحص ركبة المدافع الإسباني أولًا.

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وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي مساء الأحد الماضيعن تفاصيل إصابة الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو في مباراة أتلتيكو مدريد.

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وكتب النادي: "الاختبارات التي أجريت الأحد لسيرجي روبيرتو أكدت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن، والفترة التقريبية لغيابه ستكون حوالي شهرين".

وأضاف: "أما فحوصات بيكيه التي أجريت اليوم أظهرت التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، بالإضافة لإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه".

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ومن جهته كشف رونالد كومان عقب مباراة دينامو كييف أنه من المرجح أن يغيب جيرارد بيكيه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.