تلميح للاعتزال أم عضو بجماعة سرية؟ تكرار بيكيه لإشارة رونالدينيو ونيمار يثير الجدل

ليست المرة الأولى لبيكيه كذلك

التقط الإعلام الإسباني إشارة قام بها جيرارد بيكيه قبل أيام معدودة قد يكون ألمح بها إلى اعتزاله الذي أعلن عنه مساء الخميس الماضي.

وأعلن بيكيه أن لقاء مساء السبت بين برشلونة وألميريا على ملعب "كامب نو" سيكون الأخير لقلب الدفاع المخضرم في الملاعب.

المدافع يوم الجمعة الماضية أعاد قيامه بحركة بيديه أثناء الصورة الرسمية للفريق للموسم الجديد، وهي نفسها التي قام قبل الموسم الماضي بنفس المناسبة.

وليس بيكيه الأول الذي يقوم بتلك الحركة في الصورة الرسمية، إذ كان أول من فعلها البرازيلي رونالدينيو في 2006، ثم تبعه مواطنه نيمار في 2014.

واختلفت التفسيرات بخصوص معنى الإشارة التي يقوم بها اللاعبين، إذ قالت "آس" أن بيكيه كان يلمح للإعلان عن اعتزاله الوشيك.

وذكرت عدة تقارير أن الحركة هي رسالة داخلية بين لاعبي برشلونة، بينما ذهب البعض لتفسير أكثر غرابة بأنها تعني انتماء النجوم لجماعة "illuminati" الغامضة الشهيرة، أو لجماعة "الراستا" البرازيلية.