بيكيه: لم نرمِ المنديل بعد وخسارة غرناطة لن تتكرر

ماذا قال بيكيه عقب الفوز على فالنسيا؟

قال جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة إن الفريق الكتالوني سيبذل كل شيء من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني، مضيفًا أنهم لم يرموا المنديل بعد خسارة غرناطة الأخيرة.

وقاد ليونيل ميسي نادي برشلونة إلى قلب الطاولة على فالنسيا على ملعب ميستايا والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وبشق بشق الأنفس حصل برشلونة على النقاط الكاملة، ووجود ميسي بحلوله الفردية ساعد كثيرًا، إضافة بالطبع إلى انهيار الخفافيش الذين ينافسون على الهبوط في الموسم الحالي في مشهد مؤسف.

وعقب المباراة قال جيرارد بيكيه: "لن تحدث مباراة غرناطة مرة أخرى، سنقاتل حتى النهاية من أجل الفوز باللقب، لازلنا نقاتل على الليجا رغم الهزيمة يوم الخميس الماضي".

وأضاف: "افتتاح فالنسيا التسجيل كان صعبًا ولكننا كنا بحاجة لأن نعود إلى المباراة من جديد ونأخذ الأسبقية، أظهرنا شخصيتنا، نلعب جيدُا، وعلينا أن نكون أكثر فاعلية".

وتابع: "رسالة للجماهير؟ نريد أن نثبت لهم أننا نريد المنافسة والتتويج باللقب في نهاية الموسم وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي نعطيه كامل التركيز".

وأردف: "هذا الموسم كان صعبًا جدًا، التتويج بلقب الكأس كان مميزًا كخطوة اولوية لكن الآن فوزنا بالليجا سيعني رسالة مهمة أن أولويتنا هي الفوز بالألقاب".

معجزة منافسة برشلونة على اللقب.. بين الثغرات الدفاعية والفرص الضائعة

وحقق الفريق الكتالوني فوزًا هامًا في مباراة اليوم رفع به رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 74 بالتساوي مع ريال مدريد في وصافة الجدول وبالتأخر عنه بفارق الأهداف فقط.