“بيكيه كاذب” .. الحكومة ترد على لاعب برشلونة السابق بعد تغريدته المثيرة للجدل!

تصريحات قوية من حكومة أندورا!

قررت مونيكا بونيل وزيرة الرياضة في أندورا الرد على جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق ورئيس نادي أندورا الحالي بعدما أبدى غضبه على قرار سحب ملعب المدينة من فريقه عقب أن استثمروا فيه أربعة ملايين يورو.

وقالت مونيكا في تصريحات نقلتها "سبورت": "نأسف لتغريدة بيكيه، لأنها لا تنعكس على الواقع، لقد رحبنا بفريق أندورا بشكل كبير، وأثبتنا ذلك عندما أعطيناهم الملعب الوطني، وهي منشأة استخدمتها العديد من الفرق".

وأضافت: "لقد استثمرنا في الملعب وقدمنا دعمًا مباشرًا له، سواء من وزارة الرياضة أو السياحة، وقمنا بضخ حوالي مليون و300 ألف يورو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكملت: "منذ أن بدأت المشكلة ونحن نجتمع من أجل الوصول إلى حل، نحن نريدهم أن يستمروا هنا، لكن عليهم أن يجدوا مكانًا يلعبون فيه".

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جدير بالذكر أن أندورا يحتل في الوقت الحالي المركز الـ16 في الدرجة الثانية الإسبانية، وشهد طفرة كبيرة على يد بيكيه منذ الحصول على ملكيته في 2018.