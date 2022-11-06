بيكيه عن الاعتزال: تحررت من ضغوطات برشلونة

بيكيه يتحدث عن الضغوطات التي مرت عليه في الفترة الاخيرة

تحدث قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه عن مشاعره بعد انتهاء آخر مواجهة له مع النادي الكتالوني، حيث شارك قائد البلوجرانا أساسيًا في فوز فريقه بنتيجة 2-0 على ألميريا.

وتحدث بيكيه إلى "LaLigaTV" بعد اللقاء مع دافيد فيا وجوان كارلوس أونزوي، وقال: "لقد مرت سنوات عديدة والعديد من الألعاب، وفي النهاية هذا ما تركته، الخبرة والصداقات".

وواصل: "لم أحلم بالنهاية. لم أفكر مطلقًا في المغادرة. تفكر دائمًا في سنة أخرى، ولا تفكر في التقاعد، لكن الأمور تحدث بطريقة واحدة وعليك اتخاذ القرار، كانت هذه الأشهر الستة صعبة للغاية. اليوم كان تحريرًا من كل ذلك".

وعن مغادرة أرض الملعب، اختتم: "اعتقدت أن هذا كل شيء، لقد أثقلت كاهلي، لم تكن شهورًا سهلة. أحافظ على كل شيء، وأتنافس في اللعب. هناك أيام أفضل أو أسوأ، مع النجاحات والأخطاء، وقد بذلت كل شيء وهذا جعلني أشعر بالفخر".

جدير بالذكر أن بيكيه ودع جماهير الفريق الكتالوني من داخل أرض كامب نو في لقطات درامية للغاية التقطتها عدسات الكاميرات من مواجهة ألميريا.