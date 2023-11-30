بيكيه : ريال مدريد وبرشلونة يتجهان إلى الهاوية خلال خمس سنوات

تصريحات النجم الإسباني المعتدل في منتدى الأعمال والرياضة

يتوقع النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، بمعاناة كل من برشلونة وريال مدريد بشكل واضح في دوري أبطال أوروبا خلال المستقبل القريب.

مدافع برشلونة المعتزل يخشى من التأثير الذي قد تلعبه قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى عدم ممانعته لإقامة دوري السوبر ولكن بضوابط خاصة.

وقال بيكيه عبر منتدى الأعمال والرياضة التابع لـ Expansión وماركا:"الرياضة تتجه نحو مسابقات أقصر وفريدة من نوعها، لا يمكن أن يكون هناك 80 مباراة في العام، هناك الكثير من المباريات والناس لا يعرفون حتى ما الذي يتم لعبه وهذا ما يؤثر على مستوى المنافسة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هل يمكن الاتجاه إلى دوري السوبر؟ نعم ولكن بصورة مختلفة لأن النسخة الحالية مغلقة للغاية وهذا ما أعارضه، البطولة المكونة من 14 أو 16 أو حتى 30 فريقًا ستقصي العديد من الفرق مثل أستون فيلا وروما ووست هام وريال بيتيس، نعم العظماء سيكتسبون قيمة كبيرة ولكنك ستدمر جزءًا مهمًا من كرة القدم".

وعن اللعب المالي النظيف:"الدوري الإسباني لديه قواعد صارمة للغاية عكس الدوريات الأخرى التي تعمل بنظام مختلف، عندما تذهب إلى المسابقات الأوروبية سيكون عليك التنافس مع الفرق القادمة من تلك الدوريات، مما يعطل قدرة ريال مدريد وبرشلونة على المنافسة".

وتابع:"نحن الآن نسير في هذا الطريق، خلال خمس سنوات لن يتمكن ريال مدريد وبرشلونة من المنافسة في أوروبا، لذلك يجب تنظيم هذا الأمر عن طريق النظام الأمريكي الذي يتم فيه توزيع الأموال بالتساوي وبعدها يتم هيكلة الميزانية بالطريقة المناسبة".

يذكر أن برشلونة يمر بفترة جيدة في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث يحتل صدارة المجموعة الثامنة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ونفس الأمر لريال مدريد الذي ضمن التأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثالثة.