"ما فعله ليس غريبًا".. تصريح مثير من بيكيه عن حكم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا!

ماذا قال قائد برشلونة السابق؟

علق جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، على الأحداث التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وفالنسيا (2-2) يوم السبت الماضي على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقبل لحظات من عرضية إبراهيم دياز صوب جود بيلينجهام، التي أودعها الشباك مسجلًا الهدف الثالث (هدف الفوز)، أطلق الحكم خيسوس مانزانو صافرة نهاية المباراة، ما أدى إلى احتجاجات كبيرة من لاعبي ريال مدريد، انتهت بطرد بيلينجهام.

وقال بيكيه، في بث مباشر مع إيباي يانوس على "Twitch": "جميعنا يعرف مستوى هذا الحكم، لقد طردني في آخر مبارياتي ضد أوساسونا في نوفمبر 2022 دون أن أفعل أي شيء، كنت على مقاعد البدلاء وطردني لاحتجاجي على طرد ليفاندوفسكي!"

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وأضاف: "يملك تاريخًا طويلًا من تلك القرارات الجدلية التي لا أفهمها، علمًا بأنه حكم دولي يجب أن يكون في مستوى أعلى (مما هو عليه)".

وختم: "ما حدث في ميستايا ليس غريبًا على الحكم، أتفهم مدى غضب ريال مدريد، من حقهم أن يعترضوا، كان يجب أن يطلق صافرته في وقت مبكر للغاية، مقارنة بما فعل، وليس له أي مبرر!".