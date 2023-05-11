بيكيه انتهى إلى غير رجعة؟ شاكيرا تتناول العشاء مع نجم فورمولا 1 وأسطورة هوليوود يطاردها

شاكيرا تتجه إلى نسيان بيكيه بعد الانفصال المرير بينهما..

قررت المغنية الكولومبية شاكيرا أن تمضي قدمًا في حياتها بعد الانفصال المرير منذ قرابة العام عن جيرارد بيكيه أسطورة نادي برشلونة الإسباني، والد طفليها ساشا وميلان.

شاكيرا بدأت عام 2023 بنشاط واضح، حيث أطلقت أكثر من أغنية، كان معظمها موجهًا ضد بيكيه بالتحديد، وهي تعيش حاليًا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن شاكيرا شاهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في حلبة سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1، حيث تقاسمت طاولة المشاهير مع الممثلين توم كروز وفين ديزل، ومالك "تويتر" إيلون ماسك، وجيف بيزوس مالك "أمازون".

ويبدو أن شاكيرا لم تستمتع فقط بالسباق المثير، بل استمتعت أيضًا بعشاء نادر مع السائق الأسطوري البريطاني لويس هاميلتون، وهي مفاجأة لم تكن متوقعة للكثيرين.

وتم رصد شاكيرا وهاميلتون، بطل العالم 7 مرات، في مطعم "Cipriani" الشهير في وسط مدينة ميامي، لكن تجدر الإشارة إلى أنهما لم يكونا منفردين، وتواجد معهما أكثر من شخص آخر.

وعلى صعيد متصل، فقد كشف موقع مجلة "cosmopolitan" الأمريكية الشهيرة أن توم كروز مهتم للغاية بشاكيرا منذ انفصالها عن بيكيه.

وحسب المجلة، قال أحد المصادر: "إنه مهتم للغاية بمطاردتها، هناك كيمياء بينهما، إنها تحتاج إلى وسادة ناعمة لتقع عليها، ويمكن أن يقوم توم بذلك الدور، إنه رجل لطيف المظهر وموهوب، وهي ليست أطول منه".

المجلة الأمريكية كشفت أيضًا أن توم كروز مغرم جدًا بشاكيرا لدرجة أنه أرسل لها الزهور، في محاولة لاستمالة قلبها قبل الآخرين.