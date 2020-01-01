بيكيه: الكلاسيكو يُفرقنا وكورونا يوحدنا

سعيد بالجهود المبذولة..

طالب جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، بأن ينسى الجميع اختلافاتهم ويوحدوا الصف في مواجهة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وحول العالم، كما أعرب عن فخره بالإجراءات المتبعة من كل المؤسسات في هذه الحرب الشرسة.

وتُعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررًا من كورونا بعد إيطاليا، وتعيش البلاد حالة حجر صحي وعزل كامل مع توقف النشاط الرياضي حتى 30 أبريل مع احتمالية كبيرة لتمديد هذا الإيقاف.

بيكيه تحدث عن الأمر خلال حفلة إلكترونية لليجا وقال "الأمر ليس بالسهل، ولكننا سوف نواجهه سويًا. نحن نعيش في وضع صعب للغاية وفعل شيء كما فعلت رابطة الليجا اليوم هو مدعاة للفخر، أنا سعيد بالمشاركة حقًا.".

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كما أضاف "من المهم أن ننسى اختلافاتنا سواءً في الديربيات أو الكلاسيكو وعلى أرض الملعب وأن نرى كيف يحتاجنا الناس. يجب أن نتحد جميعًا وهذا حقًا مثير للإعجاب، أنا سعيد بأن أكون جزءًا من عائلة الليجا.".

"سوف يكلفنا الوضع الحالي، إنه صعب للغاية، سنرى بعض المقربين يعانون من المرض، ولكن سويًا سوف نتخطى هذه الأزمة ونعود لا نقهر مرة أخرى."

وأتم "الأبناء مثل المغناطيس، أينما يذهب يذهبون معنا، نحن دائمًا خلفهم وندعمهم ولا توجد وسيلة للانفصال عنهم. نقضي وقتًا مختلفًا عمّا اعتدنا عليه، أنا أحاول التدرب والحفاظ على اللياقة أيضًا.".

يذكر أن ليجا قد نظم هذه الحفلة على الإنترنت وضمت عددًا من المغنيين الإسبان والفقرات المختلفة، وذلك من أجل حث المتابعين على الجلوس في منازلهم في العزل، وكلمة بيكيه كانت من خلال اتصال بالفيديو.