بيكيه السبب .. ثنائي شباب برشلونة في "كينجز ليج" بعد ساعات من لقاء ألافيس!

شباب برشلونة يتواجدون في "كينجز ليج"...

كشفت تقارير صحفية، عن ذهاب بعض من نجوم برشلونة الشباب، إلى متابعة إحدى مباريات "كينجز ليج"، وهي البطولة التي ينظمها جيرارد بيكيه، أسطورة الفريق السابق.

ونجح برشلونة، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ألافيس، مساء أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لامين يامال، وهيكتور فورت، تواجدا اليوم الأحد في ملعب "كوبر أرينا" لمتابعة إحدى مباريات اليوم الثالث، من القسم الثالث في دوري الملوك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ثنائي برشلونة، كان يشعران بالسعادة والمرح أثناء متابعتهما المباراة، وتابعا اللقاء رفقة بعض صانعي محتوى الفيديو عبر الإنترنت.

جدير بالذكر ان برشلونة، يستعد لمواجهة غرناطة مساء الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.