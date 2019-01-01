بيكهام يظهر للمرة الأولى كمالك لفريقه الإنجليزي الجديد!

قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام يبدأ عمله مع فريقه الإنجليزي الجديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ظهر قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام للمرة الأولى في ملعب فريق سالفورد سيتي المشارك بدوري الدرجة الخامسة بإنجلترا.

بيكهام البالغ من العُمر 44 عامًا هو شريك في ملكية الفريق مع زملائه السابقين في مانشستر يونايتد المعروفين بجيل 1992، والذين حققوا العديد من الإنجازات كلاعبين لفريق الشياطين الحُمر أبرزهم الثلاثية الشهيرة عام 1999 تحت إشراف المدرب الأسطوري للفريق سير أليكس فيرجسون.

أبرز اللاعبين الذين يظهرون بشكل كارثي بعيدًا عن مراكزهم الأصلية

واصطحب بيكهام نجله روميو (16 عامًا) لمشاهدة سالفورد، وقابل زميله السابق وشريكه في ملكية النادي فيليب نيفيل، وظهرا سويًا في ملعب الفريق.

ورفض بيكهام منذ اعتزاله كرة القدم عام 2013 الدخول في مجال التدريب، وركز جهوده على مشروع امتلاك الأندية، حيث أنه شريكًا في ملكية فريق بالولايات المتحدة الأمريكية يدعى انترناسيونالي ميامي.

يذكر أن بيكهام وصيف أفضل لاعب في العالم عامي 1999، 2001 كان قد سبق له أيضًا ارتداء قمصان ريال مدريد وميلان ولوس أنجلوس جلاكسي، قبل أن يعتزل كرة القدم بقميص فريق باريس سان جيرمان.