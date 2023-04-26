بيع نجم الفريق وتحويل "لا ماسيا" إلى متحف.. رافعة جديدة في برشلونة من أجل ميسي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Lionel Messi Barcelona 2020-21Getty Images
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برشلونة يدرس كافة الخيارات من أجل إعادة أسطورته

تلاحق العديد من الأندية في إنجلترا البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الذي يثير الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة ولكنه مع ذلك يقدم أرقامًا رائعة (9 أهداف و10 تمريرات حاسمة).

داخل مجلس إدارة برشلونة هناك مزيد من الجدل حول رافينيا، وفقًا لصحيفة "آس"، فإن هناك من يرى ضرورة بقائه في صفوف الفريق، بينما يذهب قطاع آخر إلى أنه في ظل رغبة تمويل عودة ليونيل ميسي وتجديد عقدي جافي ورونالد أراوخو، فإن رافينيا ورقة رابحة لجلب أموال جيدة.

الرسالة المعلنة من برشلونة هي أن رافينيا غير قابل للخروج، ومع امتلاكه عقدًا حتى 2027 سيكون من يريد الحصول على خدماته مطالبًا بدفع أموال طائلة من أجل البرازيلي، لن تقل بأي حال عن 50 مليون يورو.

في خضم عملية عودة ليونيل ميسي أيضًا، يخطط برشلونة لتفعيل رافعة تخص هذه المرة أكاديمية الشباب الخاصة به "لا ماسيا" والتي سيتم تحويل مبنى مقرها السابق الواقع بجوار ملعب كامب نو إلى متحف مخصص حصريًا للأرجنتيني، وسيأتي باسم "مساحة ميسي".

ووفقًا للخطة التي أفصحت عنها صحيفة "آس"، سيجذب ذلك المتحف آلاف السياح والمشجعين الذين سيدرون دخلًا غير منقطع سيكون كافيًا من أجل الحصول على خدمات لاعب باريس سان جيرمان حاليًا.

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