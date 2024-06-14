"لا لبيع هؤلاء اللاعبين!" .. قرار حاسم من الهلال ورد فعل جورج جيسوس

تطورات جديدة من داخل نادي الهلال..

اتخذ مسؤولو نادي الهلال السعودي، قرارًا مهمًا وحاسمًا؛ ضمن خطة الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي؛ بتحقيقه الثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عساف الخليفي، مساء اليوم الجمعة، رفض مسؤولو الزعيم الهلالي، الاستغناء بشكل نهائي، عن عددٍ كبير من اللاعبين الشباب والصغار في السن.

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الخليفي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الإدارة الهلالية ستسير على نهج الأندية العالمية؛ بإعارة عدد كبير من اللاعبين الشباب، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، دون الاستغناء عنهم نهائيًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، وفي أول رد فعل على هذا القرار؛ سيقوم باختبار اللاعبين العائدين من الإعارة؛ وهم "حمد اليامي، معاذ فقيهي، مصعب الجوير، عبدالله رديف"، بالإضافة إلى الصاعدين من "فريق 19 سنة"؛ وذلك في المعسكر الإعدادي القادم.

وأشار عساف الخليفي، إلى أنه بناء على هذه الاختبارات؛ سيقرر جيسوس، من سيبقى من هؤلاء اللاعبين مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم، ومن سيخرج على سبيل الإعارة.