بيريز مهاجمًا الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي : عليهم معرفة من هو ريال مدريد !

قام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالهجوم على رئيس الاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية.

اتفاقية "CVC" سببت الكثير من الإزعاج لريال مدريد وبرشلونة، حيث عارض كل منهما الفكرة رغم إصرار خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

الاتحاد الأوروبي دخل كذلك في خلاف مع ريال، بسبب مشروع السوبرليج "الدوري الأوروبي الممتاز"، والذي يعتبر النادي الإسباني أحد كبار مؤسسيه.

بيريز تحدث في الجمعية العمومية للنادي الإسباني، وتطرق للعديد من الجوانب الهامة حول الحاضر والمستقبل.

وشهد الحدث القيام بعرض الحسابات والحركات الاقتصادية للنادي، حيث بلغ الدخل من التحويلات 121 مليون يورو.

وعن بيريز عن الديون:"ريال مدريد أحد الأندية الأوروبية القليلة التي لم تعاني من زيادة في الديون بسبب وباء كورونا، ونتمتع بأقصى قدر من الاستقلال المالي".

قضية مداخيل صفقة "CVC":"لم أتخيل أبدًا أنني كنت سأكتشف من الصحافة أن رابطة الدوري الإسباني أرادت سلب حقوقنا، إنها عملية مليئة بالمخالفات الخطيرة".

وأضاف:"حاولوا القيام بها في ألمانيا وإيطاليا ولكنها فشلت، رئيس الليجا قام بالاتصال بالأندية وطلب منهم عدم إبلاغنا بالأمر، لذلك اعترضنا على هذه الصفقة، وسنتحرك ضد أي من يحاول الإضرار بالنادي مدنيًا وجنائيًا".

وعن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي:"لن نستسلم للتهديدات غير القانونية ونحن نثق تمامًا في العدالة الأوروبية، نسمع لرئيس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن جعل اللعب المالي النظيف أكثر مرونة، مما يسمح لبعض الدول ضخ الأموال بالأندية وهذا يهدد اللعبة".

دوري السوبر الممتاز:"نتيجة لما حدث خلال أزمة وباء كورونا، حاولنا تغيير ديناميكيات كرة القدم حتى لا تموت، هذه المسابقة تمنح الحرية والحكم الذاتي واللعب المالي النظيف الفرصة للظهور في مواجهة المساعدات الخارجية غير المقبولة".

وأوضح:"الشباب يبتعدون بشكل تدريجي عن كرة القدم، الشكل المفتوح للبطولة سيلبي طلبات عشاق اللعبة وينقذها من الخطر، وسيخفف من النفقات التي تصرفها الأندية"

وتابع:"كيف يمكن لرئيس الاتحاد الأوروبي أن يقوم بإهانة رئيس كيان مثل يوفنتوس؟ ثلاثة من بين الأندية الـ12 لم تستسلم بخصوص هذه الاتفاقية، وتلك الأندية لديها 20 دوري أبطال أوروبا، لذلك يجب أن يتذكر الاتحاد الأوروبي من هو ريال مدريد".

الوضع المالي للنادي:"لقد أصابنا الوباء خلال 12 شهرًا مما يجعل الوضع معقدًا للغاية، تم إدخال 107 ملايين يورو أقل عندما أغلقت الملاعب لذلك قمنا بتخفيض الرواتب".

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واستكمل:"تم تخفيض الميزانية كذلك بأكثر من 200 مليون يورو، وبلغت ثروة النادي 533.7 مليون يورو، واستثمرنا أكثر من 200 مليون يورو في الملعب الجديد".

وفي نهاية حديثه وجه بيريز الشكر للاعبين وكل من وافق على تخفيض راتبه خلال فترة الوباء، واستعرض الخطط المستقبلية للملعب الجديد والنسخة المقبلة من سانتياجو برنابيو التي سيتم افتتاحها في صيف 2023.