بيريز: سوق انتقالات ريال مدريد انتهت .. وعودة برشلونة ضرورية

رئيس ريال مدريد يؤكد أن النادي الملكي لن يتعاقد مع أي لاعب جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق الملكي لن يضم أي لاعب جديد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية 2022.

بيريز ألقى بالعديد من التصريحات الهامة بعد فوز ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي 2022 على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ولعل أبرزها التأكيد على أن عودة برشلونة إلى مكانته أمر ضروري لكرة القدم العالمية.

ريال مدريد تمكن من الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في العاصمة الفنلندية، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

ماذا قال بيريز؟

وأجرى رئيس ريال مدريد مقابلة مقتضبة مع شبكة "Movistar" الإسبانية بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي قال فيها: "لقد حظينا بموسم جيد، والفوز بالسوبر يجعلنا متحمسين للغاية".

وأضاف: "أولًا علينا تقديم أداء جيد للوصول إلى النهائيات ثم الفوز بها، لدينا فريق رائع، ويقوم بعمل شاق وجيد".

ما هو رأيه في أنشيلوتي؟

وتحدث بيريز عن رأيه في الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقوله: "إنه يدير هذا الفريق بشكل جيد للغاية، إنه جزء مهم من النجاح، ونبدأ هذا الموسم بحماس كبير".

وتابع: "هذا العام كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لنا، ونشعر جميعًا بالرضا، ولكن علينا الاستمرار في العمل كل يوم من أجل المستقبل".

هل انتهت سوق انتقالات ريال مدريد؟

بيريز فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد ضمنيًا أن ريال مدريد لا يفكر في جلب لاعبين جدد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس النادي الملكي: "علينا مواصلة التدريبات بشكل جيد، أنشيلوتي يدير الفريق، واليوم لا نفكر في أي شيء آخر".

وأضاف متحدثًا عن إمكانية التعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما: "انظر إلى كل المهاجمين الذين نملكهم، لن نعاني".

ماذا قال عن مساعدة برشلونة؟

بيريز تطرق في تصريحاته للحديث عن وضع برشلونة الاقتصادي، وحالة التعاون التي يبديها من أجل مساعدة النادي الكتالوني في أزمته.

وقال: "برشلونة، هناك مواسم نقوم فيها جميعًا بتقديم أداء أفضل أو أسوأ، لكن برشلونة هو أحد أهم المؤسسات في العالم جنبًا إلى جنب مع مدريد".

وتابع: "يجب أن يعود إلى مكانته هذا جيد للجميع، ولكرة القدم العالمية".

واختتم بيريز تصريحاته قائلًا: "لا يمكننا الفوز بكل شيء طوال حياتنا، لكننا سنعمل لمواصلة إرضاء جماهيرنا، نحن في وضع مثالي".