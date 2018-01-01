بيريز يطلب من سولاري أن "يُحب" إيسكو مجددًا

رئيس ريال مدريد يطالب المدرب بتحسين العلاقة مع إيسكو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استغل فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد حفل عشاء عيد الميلاد الذي جمع فرق كرة القدم وكرة السلة في النادي ليطلب من المدرب سانتياجو سولاري أن يُحب النجم إيسكو مجددًا.

ويعيش إيسكو أسوأ فترات مسيرته مع ريال مدريد، إذ لم يُشارك في التشكيل الأساسي للفريق منذ التعاقد مع سولاري، بل وصل الأمر لاستبعاده تمامًا من مواجهة روما الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وقد تحدثت عديد التقارير عن إمكانية رحيله عن النادي خاصة مع وجود عدد من المهتمين به.

صحيفة ماركا أوضحت أن بيريز استغل حفل العشاء ليُظهر الكثير من الود تجاه اللاعبين خاصة إيسكو، وقد تحدث للمدرب مطالبًا إياه بإعادة حب اللاعب من جديد ومنحه الفرصة المناسبة لتصحيح الأوضاع، كما أوضح له أنه يثق في قدرته فعل هذا.

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ورغم حالة عدم الرضا التي كانت ظاهرة على بيريز بعد الخسارة أمام سيسكا موسكو في دوري الأبطال إلا أنه حرص على جعل الأجواء إيجابية خاصة أن الفريق ينتظره لقاء مهم في الليجا ضد رايو فاييكانو ثم بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات.

وساهم فريق كرة السلة في تحسين الأجواء داخل الحفل ووجود سبب للاحتفال بعد انتصاره الأخير في برشلونة، وفي نهاية الحفل منح بيريز كل اللاعبين وأفراد الطاقم الفني هدية أعياد الميلاد وهي جهاز "أيفون".