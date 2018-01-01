بيريز يفضل ديمبيلي على نيمار

تعرف على تصريحات الأسطورة الفرنسية حول نيمار وديمبيلي وانتقال رابيو لبرشلونة

قارن أسطورة منتخب فرنسا وأرسنال، روبرتو بيريز، بين لاعب برشلونة، عثمان ديمبيلي، ونجم باريس سان جيرمان، نيمار.

برشلونة تعاقد مع ديمبيلي في صيف 2017 ليكون خليفة نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

وقال بيريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحب ديمبيلي للغاية وما يقدمه مع برشلونة. نتحدث جميعًا عن ليونيل ميسي ولكن عثمان جيد للغاية". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "إنّه لاعب صغير في السن وموهوب للغاية. نعم يحتاج لبعض الإلتزام ولكنّه قادر على مساعدة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. رأينا ما قام به أمام إسبانيول وتوتنهام".

بيريز أكد أنّه لو اضطر للاختيار بين ديمبيلي ونيمار سوف يختار الأول، لأنّه أصغر سنًا ويمتلك القدرة على اللعب بكلتا قدميه وأمامه مستقبل باهر.

وحول انتقال أدريان رابيو من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، علّق بيريز: "لا أعرف إن كانت الصفقة ستتم أم لا، ولكن اللاعب يمتلك الإمكانيات للنجاح في برشلونة".

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وواصل: "رابيو يحب بوسكيتس كثيرًا لأنّه يلعب كرة قدم بسيطة ويتحرك بصورة سليمة. يستطيع اللعب في برشلونة على اليسار وراكيتيتش على اليمين".

واختتم: "أدريان يستطيع اللعب بالقدم اليسرى ويمتلك الروح الانتصارية التي يحتاج لها فريق مثل برشلونة. سوف يحقق نجاحًا باهرًا لو انتقل للكامب نو".

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ رابيو لن يجدد مع سان جيرمان وسيرتدي قميص برشلونة الموسم المقبل.