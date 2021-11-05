"بيريرا لم يصل إلى نصف مستواه .. يتألق آسيويًا فقط"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، أن النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب نادي الهلال، لم يصل إلى نصف مستواه المعروف حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتألق في بطولة دوري أبطال آسيا فقط.

بيريرا انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة كلفت الزعيم 17.5 مليون يورو، لتكون هي الصفقة الأكبر في تاريخ الكرة السعودية.

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الحمد أكد خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية، على أن بيريرا لم يظهر بالمستوى المعهود عنه حتى الآن.

الإعلامي الرياضي تابع: "بيريرا لم يصل إلى 50% من مستواه المعهود والمعروف عنه، ولكنه سيظهر في الملاعب الآسيوية أكثر من الدوري السعودي للمحترفين".

عبد الكريم شدد على أن لاعب الهلال يظهر بمستوى أفضل في المباريات الآسيوية، حيث قال: "أشاهد ماتيوس بيريرا يقدم أداء مميز في المباريات الآسيوية فقط".

ويستعد الهلال لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وهي المواجهة التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض.