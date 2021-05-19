بيرنلي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة بيرنلي وليفربول في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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بيرنلي × ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



15 أووووه تمريرة رائعة بالكعب من ماني لفيرمينو الذي يسدد ولكنها تخرج ضربة مرمى لبيرنلي

14 بيرنلي يُركز كثيرًا على الجهة اليمنى لليفربول لمحاولة استغلال تقدم أرنولد وخطورة الكرات العرضية للاعب ماكنيل

12 مرتدة لليفربول، ماني يمرر لروبيرتسون الذي يلعب كرة عررضية ولكن دفاع بيرنلي يشتتها

9 ماذا تفغل يا صلاح؟ تمريرة خاطئة من النجم المصري أمام منطقة الجزاء، يقطعها فريق بيرنلي وترتد خطيرة جدًا ولكن كريس وود يسددها ضعيفة في يد أليسون

8 تسديدة قووووووية من لوتون ولكن ويليامز يشتت الكرة برأسه إلى ضربة ركنية

5 بيرنلي يواصل إرسال الكرات العرضية من الجهة اليسرى، ولكنها تمر بسلام على دفاع ليفربول حتى الآن

2 عررررررررررضية خطيرة من أرنولد تصل إلى ماني الذي يلعب الكرة بشكل سئ لتخرج ضربة مرمى، فرصة هدف محقق تضيع على الريدز

1 أووووووووه صلاح كاد ينفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من روبيرتسون، ولكن بن مي يُبدع في قطع الكرة! وينقذ الموقف

انطلاق المباراة

تشكيل بيرنلي

يبدأ المدرب سين دايش بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1

نوريس

تايلور - مي- تراكوفسكي- لوتون

جودموندسون - كورك - برونهيل - ويستووود - ماكنيل

وود



LINE-UP | Here is how the Clarets line-up against Liverpool this evening at Turf Moor. ⬇️



Will Norris makes his Premier League debut for the Clarets and Johann Berg Gudmundsson replaces Matej Vydra. 👊 #BURLIV | #UTC | @eToro — Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 19, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

📋 This is our line-up to face @BurnleyOfficial tonight at Turf Moor 👊



𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒! — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل المحافظة على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة ويصبح على بعد نقطة من المركز الثالث، وفي المقابل يسعى بيرنلي لإحباط الريدز مجددًا خاصًة وأنه الفريق الذي كسر سلسلة اللا هزيمة على أنفيلد والتي استمرت لفترة طويلة تحت قيادة كلوب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة بيرنلي وليفربول، وذلك في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب تيرف مور.