كأس العالم للسيدات
دوري الأمم الأوروبية

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية

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Getty Images
صاحب الـ 24 عاماً ينهي موسمه بطريقة مميزة مع منتخب بلاده
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حصل البرتغالي بيرناردو سيلفا، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي حصل عليها منتخب بلاده منذ قليل.

وحقق المنتخب البرتغالي، اللقب الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على حساب هولندا بهدف نظيف سجله جيديش.

وشارك بيرناردو سيلفا في خمس مباريات بالبطولة، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين، وبلغت دقة تمريراته 87%، وصنع 16 محققة للتسجيل.

وأنهى صاحب الـ 24 عاماً، مشواره هذا الموسم بطريقة جيدة بعد تتويجه بالبطولة الخامسة في الموسم، سواء مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي أو منتخب بلاده.

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الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، أصبح أول منتخب أوروبي يحقق بطولة على أرضه منذ فرنسا عندما استضافت كأس العالم 1998.

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