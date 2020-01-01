بيرلو يعلن توقيت إراحة رونالدو وسبب دفعه بلاعبين شباب

تصريحات عقلانية بعد أول مباراة لأندريا بيرلو في يوفنتوس

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن تحقيق الانتصار في المباراة الأولى للموسم الجديد أمر إيجابي للغاية ويمنح الفريق دفعة معنوية مهمة مع بداية منافسات الدوري الإيطالي.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الانتصار الأول له في المباراة الأولى بالدوري الإيطالي، حين فاز على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أليانز ستاديوم.

وظهر أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس خارج الخطوط في أولى مبارياته الرسمية على رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز، ليحقق انتصارًا هامًا يبدأ به مسيرته التدريبية.

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وعقب المباراة أشاد بيرلو بلاعبي فريقه وتحدث لسكاي سبورتس إيطاليا عن ضرورة التواصل الدائم مع اللاعبين والتحفيز قبل المباريات والعمل كثيرًا من أجل التطور.

وأضاف: "من المهم إجراء حوار مع اللاعبين بشكل مستمر، لأنني كنت لاعبًا حتى سنوات قليلة مضت وكنت دائمًا أحب الحديث مع المدربين والتواصل بصورة متواصلة"

وتابع: "من المهم أن يعرف الجميع ما يريدون وأن يفكروا جيدًا ويحددوا أهدافهم، هذا ما نسعى من أجله في الوقت الحالي وسيظل هدفًا مهمًا بالنسبة لنا فيما هو آت"

وأردف: "لقد كان لعبنا الشوط الأول بشكل مميز للغاية، ومن المؤسف أننا لم نسجل أكثر من هدف واحد، انخفضت مستويات لياقتنا البدنية مع اقتراب النهاية ومع مرور دقائق شوط المباراة الثاني"

وحول مشاركة لاعبين شبان وجدد قال: "لقد قدم فرابوتا مباراة جيدة، تعرض أليكس ساندرو للإصابة قبل المباراة، لذلك اخترت لاعب فريق تحت 23 عامًا الذي يتدرب معنا بصورة مثالية، لم أعتبر استخدامه مخاطرة على الإطلاق"

وحول ماكيني قال: "لقد وصل الأمريكي إلى هنا بعد أن بدأ التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في ألمانيا، لذا كان في حالة أفضل من بعض اللاعبين الآخرين، لقد ارتكب بعض الأخطاء في تمريراته، لكنها كانت المباراة الأولى له بقميص يوفنتوس، ويمكننا أن نسامحه على ذلك"

وأكمل: "لدينا أربعة لاعبين في وسط الملعب يلعبون بشكل أفضل من وجهة نظري في خط وسط مكون من لاعبين اثنين، لذلك نحن نحاول استخدام هذا النظام، والدفاع بأربعة مدافعين، وفي الهجوم نمتلك الكثافة مع المساندة القادمة من الخلف"

وفيما يخص رونالدو قال: "نحن نفكر في الأمر وتحدثنا عنه سويًا، إنه لم يتعب بعد وما زال في حالة بدنية مميزة، كما أننا بدأنا الموسم للتو، ولكن عندما نأتي إلى مباريات أقل أهمية، سنحاول أن نمنحه قسطًا من الراحة"

واسترسل: "إنه فتى ذكي للغاية ويعرف جسده جيدًا ومتطلبات كل مرحلة يعيشها خلال مسيرته، لذا فهو على دراية بالوقت المناسب للراحة والوقت الأمثل للعمل والمشاركة، هذا مريح بالنسبة له ولنا"

وحول ديبالا وإمكانية ضم مهاجم جديد، قال بيرلو: "سنقدم أفضل ما لدينا، يتعلق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح، نرحب دائمًا باللاعبين المتميزين، طالما أنهم يتمتعون بالخصائص لتحقيق التوازن للفريق، لكننا نريد استخدام أكبر قدر ممكن من المواهب"

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يذكر أن يوفنتوس قد عيّن أندريا بيرلو في منصب المدير الفني خلفًا للمقال ساري بعد موسم مخيب للآمال على الرغم من أنه انتهى بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي.