بيرلو: يجب ألا نشعر بالرضا وسنذهب إلى برشلونة للفوز

تصريجات بيرلو عقب فوز يوفنتوس على دينامو كييف

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن الفوز على دينامو كييف كان شيئًا إيجابيًا بالنسبة للفريق ولكن يجب ألا يشعر هو ولا لاعبوه بالرضا.

وانتصر يوفنتوس على دينامو كييف بثلاثية نظيفة سجل كييزا الأول في الدقيقة 21 بعد عرضية من ساندرو حولها برأسه في المرمى.

وقال بيرلو عقب المباراة التي سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفه رقم 750 في مسيرته محققًا إنجازًا تاريخيًا جديدًا إن الفوز كان مهمًا للغاية.

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وأضاف: "نمضي بخطوات للأمام لذا سأواصل عملي، يجب ألا نشعر بالرضا وأن نتطله للتحسن في كل مباراة وأن يكون لدينا الدافع دائمًا"

وتابع: "أنا سعيد من أجل كييزا حيث سجل اليوم الهدف الأول له في مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا وهذا شيء هام بالنسبة لأي لاعب"

وأردف: "أشعر بأنني جاهز لمواجهة برشلونة، هذه المباريات تجلب تركيزًا كبيرًا، وتغير الموسم. سنذهب إلى كامب نو للفوز، ولكن الآن هناك ديربي للعب والفوز أولًا"

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بهذه النتائج، وصل برشلونة إلى النقطة 15 متصدرًا المجموعة، بينما يليه يوفنتوس بواقع 12 نقطة وهو ما يؤجل حسم الصدارة للقمة بين الفريقين في الجولة الأخيرة.